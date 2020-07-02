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17 вакцин от коронавируса проходят клинические испытания 

ТАСС и ещё 3 31 минуту назад
17 вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания
Фото: Depositphotos
В общей сложности 17 различных вакцин от коронавируса достигли сейчас стадии клинических испытаний. Об этом сообщила в четверг на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо.
"В настоящее время у нас есть 17 вакцин различных типов на стадии клинических испытаний во всем мире, — отметила она. — Мы с нетерпением ожидаем результатов этих испытаний".
По словам Хенао-Рестрепо, работы по разработке ведутся очень активно, поэтому ВОЗ ожидает, что все больше вакцин будет переходить в стадию клинических испытаний. Организация тем временем разрабатывает критерии, которые будут использоваться для оценки их эффективности. Но в целом пока, добавила эксперт, невозможно сказать, когда и будет ли вообще разработана вакцина от коронавируса.
За последние месяцы ученые из США, Австралии, Китая и ряда других стран сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса, часть из которых проверяется в ходе экспериментов на животных, часть — на добровольцах. Первые итоги их проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.
Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, позволяющей вводить в человеческие клетки фрагменты РНК и заставлять их производить большое количество белков вируса. Ведутся разработки и классических инактивированных и рекомбинантных вакцин на базе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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