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Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с COVID-19
Фото: Lenta.ru
О методах противостояния коронавирусу основатель Microsoft заявил в интервью изданию Fast Company.
Миллиардер и филантроп заметил, что для эффектной борьбы с пандемией его благотворительный фонд исповедует четыре подхода — вакцинация, создание диагностических инструментов, разработка новых методов лечения и поиск решений по защите уязвимых перед COVID-19 групп населения. По словам Гейтса, он надеется, что работающая вакцина будет изобретена к 2021 году.
«Моя мечта — получить 14 миллиардов доз вакцины и просто сразу открыть к ней доступ для всех»,
— заявил бизнесмен.
Гейтс также рассказал, кого он считает виновными в недостаточном сопротивлении общества коронавирусу. По его словам, к ним относятся мировые лидеры, эксперты в области общественного здравоохранения и те, кто распространяет недостоверные сообщения о смертельном заболевании в соцсетях.
«К сожалению, цифровые медиа, вероятно, внесли свой вклад в распространение того, что я считаю безумными идеями»,
— подытожил Билл Гейтс.
Гейтс отметил, что переживает из-за того, что его имя связывают с фейками об умышленном создании коронавируса.
«Слухи имеют форму заговора и мое имя даже упоминается в центре некоторых конспирологических теорий, и это немного пугает»,
— подчеркнул миллиардер и заметил, что не мог бы желать оказаться в такой ситуации никому.
Часть американцев полагает, что основатель Microsoft строит планы по чипированию людей через программу прививок — в этом уверены 44 процента избирателей-республиканцев и 19 процентов демократов.
«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно»,
— ранее ответил на эти обвинения Гейтс.
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Комментарии 2
Коронавирус , Билл Гейтс , Microsoft
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