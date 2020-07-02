В Крым прибыла медпомощь из Китая 

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Медицинская помощь из Китая прибыла в Крым и распределена между пятью больницами, сообщает пресс-служба крымского правительства.

Помощь поступила от членов китайского представительства международной ассоциации "Друзья Крыма".

"Груз в составе 50 тысяч одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских костюмов распределен между пятью медицинскими организациями", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов поблагодарил членов ассоциации "Друзья Крыма" за проявленное к крымчанам внимание и поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 520 человек, при этом за последние сутки — трое. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.