Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крым прибыла медпомощь из Китая 

РИА Новости 46 минут назад
В Крым прибыла медпомощь из Китая
Фото: РИА Новости
Медицинская помощь из Китая прибыла в Крым и распределена между пятью больницами, сообщает пресс-служба крымского правительства.
Помощь поступила от членов китайского представительства международной ассоциации "Друзья Крыма".
"Груз в составе 50 тысяч одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских костюмов распределен между пятью медицинскими организациями", — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов поблагодарил членов ассоциации "Друзья Крыма" за проявленное к крымчанам внимание и поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 520 человек, при этом за последние сутки — трое. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Что делать, если вас укусила оса или пчела
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
«Мушки» перед глазами: что это на самом деле
«Мушки» перед глазами: что это на самом деле
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
В граничащей с РФ стране зафиксирована вспышка чумы
В граничащей с РФ стране зафиксирована вспышка чумы
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение