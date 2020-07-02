Врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ

Врач-терапевт, пульмонолог ГКБ № 40 в Коммунарке Олег Абакумов рассказал, нужно ли делать компьютерную томографию при легком течении коронавируса, может ли заменить КТ рентген, и в каком случае пора срочно вызывать скорую.

Врач, лечащий пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил, что легочные поражения ткани при COVID-19 почти не слышны при аускультации. Поэтому врачу сложно исключить коронавирус без дополнительных методов диагностики.

Основным маркером активности процесса в легких является С-реактивный белок. Его повышение достоверно показывает объем поражений легочной ткани. Чем выше СРБ при коронавирусе — тем больше поражение, отмечает доктор Абакумов.

Температура <38°C, кашель, слабость и боль в горле не являются показанием к проведению КТ даже при положительных мазках на коронавирус. Обнаруженные 5-10% повреждения легких на тактику лечения никак не повлияют, пишет врач.

Задуматься о проведении КТ следует при температуре >38°C, частоте дыхания >22 в минуту, одышке при физической нагрузке, сатурации (насыщение крови кислородом) <95% и СРБ сыворотки крови >10 мг/л.

При наличии одного из следующих симптомов необходимо срочно вызвать скорую. Это частота дыхания >30 в минуту, сатурация 93% и менее, снижение уровня сознания, падение давления до 90/60, боли в грудной клетке и одышка в покое. По словам Абакумова, в этой ситуации «только отчаянный доктор не отправит пациента в стационар».

Что касается рентгена, то он не эффективен для выявления начальных изменений в первые дни заболевания. Информативность исследования повышается с увеличением длительности пневмонии. Иногда переносные рентген-аппараты используют в отделениях реанимации, где лежат пациенты на ИВЛ.

МРТ и УЗИ легких при COVID-19 не входят в стандарты диагностики коронавирусных пневмоний.

УЗИ может выявить очаги, но только на поверхности и при условии, что процедуру проводит очень опытный специалист. Его можно использовать как дополнение к стандартным методам, либо у беременных женщин, которые категорически отказываются делать КТ или рентген.

Если на момент выписки степень тяжести поражения легочной ткани составляет 1 или 2 (КТ-1-2), есть уменьшение зон «матового стекла» и отсутствует плевральный выпот, то повторять КТ не нужно, подчеркивает доктор Абакумов.