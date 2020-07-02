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«Мы совершенно не контролируем ситуацию»: США бьет рекорды по заражениям 

Диана Товсепова 2 часа назад
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стала крайне неоднозначной — во многих странах большинство ограничений уже снято, но ВОЗ предупреждает, что на самом деле эпидемия уже идет на вторую волну.
Самой пострадавшей от коронавируса страной стали Соединенные Штаты, где в общей сложности было зафиксировано 2,74 миллиона заражений и 130 тысяч смертей. При этом Америку поразила еще и волна протестов и погромов против расизма, в ходе которых во всех крупных городах десятки тысяч человек вплотную маршировали по улицам.
Все эти массовые столкновения происходили во время пандемии, когда ВОЗ настоятельно рекомендует оставаться дома и избегать любых скоплений людей. Такая ситуация быстро отразилась на статистике и теперь США бьют все рекорды по заражениям. За прошедшие сутки в Штатах зафиксировали 50,6 тыс. новых заражений за сутки.
"Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен [ситуацией]", — заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи.
Фаучи отметил, что власти перестали контролировать ношение масок и формирования потоков из людей, пока следят за вооруженными погромщиками. Он также заявил, что Штаты движутся в "неверном направлении" и статистика показывает, насколько провально страна борется с эпидемией.
"Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию", — заключил Фаучи.
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Коронавирус , Видео , Энтони Фаучи , ВОЗ
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