Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стала крайне неоднозначной — во многих странах большинство ограничений уже снято, но ВОЗ предупреждает, что на самом деле эпидемия уже идет на вторую волну.

Самой пострадавшей от коронавируса страной стали Соединенные Штаты, где в общей сложности было зафиксировано 2,74 миллиона заражений и 130 тысяч смертей. При этом Америку поразила еще и волна протестов и погромов против расизма, в ходе которых во всех крупных городах десятки тысяч человек вплотную маршировали по улицам.

Все эти массовые столкновения происходили во время пандемии, когда ВОЗ настоятельно рекомендует оставаться дома и избегать любых скоплений людей. Такая ситуация быстро отразилась на статистике и теперь США бьют все рекорды по заражениям. За прошедшие сутки в Штатах зафиксировали 50,6 тыс. новых заражений за сутки.

"Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен [ситуацией]", — заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи.

Фаучи отметил, что власти перестали контролировать ношение масок и формирования потоков из людей, пока следят за вооруженными погромщиками. Он также заявил, что Штаты движутся в "неверном направлении" и статистика показывает, насколько провально страна борется с эпидемией.