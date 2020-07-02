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ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 

Российская Газета 2 часа назад
Названо число разрабатываемых вакцин от COVID-19
Фото: Российская Газета
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. При этом некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха, говорится в статье Тедроса Аданома Гебреиесуса, которую публикует газета Washington Post.
"Разработка вакцины началась сразу же, как только появилась информация о вирусе. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это, поскольку большинство людей по-прежнему подвержены инфекции",
— со ссылкой на источник пишет ТАСС.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. В начале марта ВОЗ признала ее пандемией. В мире зафиксировано уже свыше 10,5 тысяч случаев заражения COVID-19.
В России сейчас идут клинические испытания вакцины от вируса SARS-CoV-2. Их их проводит Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Завершить эксперимент эксперты рассчитывают к концу июля.
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Коронавирус , Министерство обороны , ВОЗ , Washington Post , ИТАР-ТАСС
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