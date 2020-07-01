США скупили почти весь запас лекарства от COVID-19

Власти США скупили около 90% трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяется при лечении COVID-19. Фактически теперь страны Европы и Великобритания ограничены в доступе к лекарству. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Америка в конце июня заказала порядка 500 тысяч доз препарата. Старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что таким образом в арсенале США находится большая часть ремдесивира, тогда как Европе почти ничего не осталось.

По его словам, данной действие со стороны Соединенных Штатов обнажило проблему регулировки доступа к лекарству, что может загнать рынок в тупик.

Еще в мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали эффективность ремдесивира при лечении коронавируса. Помимо ускоренного выздоровления пациентов выяснилось, что препарат снижает долю летальных исходов среди пациентов.