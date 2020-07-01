США ограничили доступ ЕС к препарату от COVID-19

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Европы и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.

Сообщается, что Соединенные Штаты в конце июня заказали около 500 тысяч доз ремдесивира. По словам старшего приглашенного научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла, они получили доступ к большей части лекарства, «поэтому для Европы ничего не осталось».

Он также также подчеркнул, что такой шаг США показал отсутствие механизма доступа к лекарству, и это может загнать рынок в тупик.

В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что препарат ремдесивир действительно ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациентам, которым внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.

Ремдесивир является противовирусным препаратом, который применяли для лечения во время лихорадки Эбола.