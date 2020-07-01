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США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
США ограничили доступ ЕС к препарату от COVID-19
Фото: Lenta.ru
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Европы и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.
Сообщается, что Соединенные Штаты в конце июня заказали около 500 тысяч доз ремдесивира. По словам старшего приглашенного научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла, они получили доступ к большей части лекарства, «поэтому для Европы ничего не осталось».
Он также также подчеркнул, что такой шаг США показал отсутствие механизма доступа к лекарству, и это может загнать рынок в тупик.
В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что препарат ремдесивир действительно ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациентам, которым внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.
Ремдесивир является противовирусным препаратом, который применяли для лечения во время лихорадки Эбола.
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