Риски заражения коронавирусом, а также форма течения инфекции связаны с генетическими особенностями человека, заявил глава лаборатории молекулярной генетики человека Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов.

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2)», — рассказал он.

Чурносов пояснил, что АПФ2 является особым ферментом, благодаря которому в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление. При этом его следы находятся во всех тканях организма — в том числе и в легких.

Как рассказала «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер, коронавирус, проникая в клетку, соединяется с АПФ2.

«Появилась теория, что более тяжелое течение инфекции может быть связано с повышенной концентрацией АПФ2. Проводились исследования, в которых выяснялось, от чего зависит количество фермента»;

«Исследователи изучили уже множество факторов, которые могут играть роль в концентрациях АПФ2. В том числе изучалось использование ингибиторов АПФ и антагонистов минералокортикоидных рецепторов (лекарственные средства — «Газета.Ru»), наличие хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» инфекционист Екатерина Степанова.

Она добавила, что главной находкой стало то, что концентрация данного фермента заложена от рождения и не поддается влиянию извне. Так, по данным иммунолога Польнер, в мужском организме концентрация ангиотензинпревращающего фермента выше.

«И как раз посреди мужчин больше пациентов, тяжело перенесших инфекцию», — подчеркнула она.

Ранее группа вирусологов под руководством профессора Оксфордского университета в Великобритании Пола Кленермана выяснила, что количество АПФ2 связано с двумя генами врожденной иммунной системы — IFNL3 и IFNL4. Их поведение в свою очередь зависит от того, как был устроен другой участок ДНК, который расположен на 19-й хромосоме человека.

В этом сегменте генома может находиться три разных типа мутаций. Они значительно меняют то, как организм реагирует на проникновение любого типа вируса в организм.

«Крайне важно узнать, как вариации в регионе IFNL влияют на развитие инфекции в реальных тканях легких. Это особенно значимо в контексте того, что мутации в этой части генома встречаются с неодинаковой частотой среди представителей разных этнических групп, что может влиять на характер распространения COVID-19 и смертность от вируса», — заявили ученые.

При этом они выяснили, что различие в уровне активности данного фермента наиболее ярко проявлялось среди молодых людей. Это, как считают исследователи, может частично объяснять то, почему некоторые молодые люди умирают от COVID-19, тогда как другие переносят болезнь почти без симптомов.

Тем временем результаты исследования других ученых из Великобритании, в котором принимали участие 728 пар близнецов, показали, что наследственный фактор влияет на возникновение таких симптомов COVID-19, как горячечный бред, лихорадка, усталость, потеря обоняния, одышка и диарея. При этом генетическая предрасположенность никак не сказывается на охриплости голоса, кашле, болях в груди и животе.

В свою очередь специалист в области биотехнологий и генной инженерии Николай Дурманов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что вскоре, помимо тестов на наличие самого коронавируса и на антитела к нему, в мире начнут проводить и тесты на гены иммунной системы.

«Нам бы тоже нужно подключиться. При этом надо понимать, что полученный результат — это задел не только на эту эпидемию, она окончится через одну-две волны, но и на следующую, потому что это универсальный подход», — подчеркнул Дурманов, добавив, что эта информация об иммунной устойчивости россиян должна быть закрытой.

По словам эксперта, информация о генетике людей очень важна потому, что, владея ею, можно найти более эффективные способы лечения коронавирусной инфекции. Кроме того, она поможет при создании новых видов вакцины.

В то же время главный терапевт клиники «Семейная» Василий Купрейчик считает, что генетические данные не сильно помогут в лечении COVID-19.

«Для меня, как для терапевта, эти данные не являются чем-то особенным, и не влияют на тактику лечения и подходы к профилактике. Для клинициста тяжесть коронавирусной инфекции все еще зависит от ряда других, более изученных и объективных факторов, — количества хронических заболеваний и тем, как человек следил за ними, наличие ожирения, возраст пациента, наличие деменции и многое другое», — сообщил он «Газете.Ru».

Между тем правительство Великобритании объявило о запуске масштабной научной работы, нацеленной на исследование вопроса связи генетической предрасположенности с тяжелой формой течения COVID-19.

Исследование проведет Национальная служба здравоохранения при участии 20 тыс. пациентов со сложным протеканием болезни и 15 тыс. человек с легкой формой коронавируса.

«С каждым днем мы узнаем все больше об этом вирусе, и понимание того, как генетика может влиять на реакцию людей на вирус, является важнейшей частью этой мозаики. Пациенты будут участвовать в исследовании, только если они или их близкие дадут на это согласие», — заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок.

Реализовываться программа будет с помощью сотрудничества правительственных ведомств, Национальной службы здравоохранения, частных компаний, Эдинбургского университета и ряда больниц.

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