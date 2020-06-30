Появились новые данные о случаях COVID-19 в России 

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 9220 человек, умерли — 154.
По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:
- Москва — 745
- Московская область — 301
- Ханты-Мансийский АО — 279
- Свердловская область — 276
- Санкт-Петербург — 253
- Ямало-Ненецкий АО — 248
- Иркутская область — 242
- Нижегородская область — 203
- Воронежская область — 179
- Челябинская область — 144
- Красноярский край — 144
- Республика Тыва — 125
- Мурманская область — 118
- Саратовская область — 110
- Новосибирская область — 109
- Ульяновская область — 106
- Архангельская область — 102
- Волгоградская область — 95
- Ростовская область — 94
- Омская область — 82
- Хабаровский край — 81
- Приморский край — 80
- Ставропольский край — 78
- Оренбургская область — 77
- Пензенская область — 77
- Алтайский край — 76
- Тульская область — 73
- Карачаево-Черкесская Республика — 72
- Ивановская область — 70
- Тюменская область — 69
- Брянская область — 65
- Республика Дагестан — 65
- Забайкальский край — 62
- Белгородская область — 60
- Краснодарский край — 60
- Курская область — 59
- Томская область — 57
- Пермский край — 54
- Республика Коми — 53
- Кабардино-Балкарская Республика — 52
- Республика Адыгея — 51
- Чувашская Республика — 51
- Самарская область — 51
- Ленинградская область — 50
- Владимирская область — 48
- Тверская область — 48
- Тамбовская область — 46
- Республика Башкортостан — 46
- Калужская область — 45
- Новгородская область — 45
- Республика Саха (Якутия) — 45
- Камчатский край — 45
- Ярославская область — 44
- Рязанская область — 43
- Республика Татарстан — 41
- Кемеровская область — 40
- Липецкая область — 38
- Республика Бурятия — 38
- Смоленская область — 37
- Псковская область — 35
- Республика Мордовия — 35
- Кировская область — 35
- Орловская область — 33
- Курганская область — 33
- Республика Алтай — 33
- Магаданская область — 33
- Астраханская область — 31
- Республика Марий Эл — 29
- Сахалинская область — 29
- Республика Карелия — 28
- Республика Хакасия — 28
- Республика Ингушетия — 27
- Амурская область — 25
- Республика Северная Осетия — 22
- Вологодская область — 21
- Удмуртская Республика — 20
- Костромская область — 18
- Калининградская область — 10
- Севастополь — 6
- Чеченская Республика — 5
- Республика Крым — 4
- Ненецкий АО — 2
- Республика Калмыкия — 2
- Еврейская АО — 2
За все время в России зафиксировано 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 9320, выздоровело 412 650 человек.
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