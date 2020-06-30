Появились новые данные о случаях COVID-19 в России 

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За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 9220 человек, умерли — 154.

По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:

Москва — 745

Московская область — 301

Ханты-Мансийский АО — 279

Свердловская область — 276

Санкт-Петербург — 253

Ямало-Ненецкий АО — 248

Иркутская область — 242

Нижегородская область — 203

Воронежская область — 179

Челябинская область — 144

Красноярский край — 144

Республика Тыва — 125

Мурманская область — 118

Саратовская область — 110

Новосибирская область — 109

Ульяновская область — 106

Архангельская область — 102

Волгоградская область — 95

Ростовская область — 94

Омская область — 82

Хабаровский край — 81

Приморский край — 80

Ставропольский край — 78

Оренбургская область — 77

Пензенская область — 77

Алтайский край — 76

Тульская область — 73

Карачаево-Черкесская Республика — 72

Ивановская область — 70

Тюменская область — 69

Брянская область — 65

Республика Дагестан — 65

Забайкальский край — 62

Белгородская область — 60

Краснодарский край — 60

Курская область — 59

Томская область — 57

Пермский край — 54

Республика Коми — 53

Кабардино-Балкарская Республика — 52

Республика Адыгея — 51

Чувашская Республика — 51

Самарская область — 51

Ленинградская область — 50

Владимирская область — 48

Тверская область — 48

Тамбовская область — 46

Республика Башкортостан — 46

Калужская область — 45

Новгородская область — 45

Республика Саха (Якутия) — 45

Камчатский край — 45

Ярославская область — 44

Рязанская область — 43

Республика Татарстан — 41

Кемеровская область — 40

Липецкая область — 38

Республика Бурятия — 38

Смоленская область — 37

Псковская область — 35

Республика Мордовия — 35

Кировская область — 35

Орловская область — 33

Курганская область — 33

Республика Алтай — 33

Магаданская область — 33

Астраханская область — 31

Республика Марий Эл — 29

Сахалинская область — 29

Республика Карелия — 28

Республика Хакасия — 28

Республика Ингушетия — 27

Амурская область — 25

Республика Северная Осетия — 22

Вологодская область — 21

Удмуртская Республика — 20

Костромская область — 18

Калининградская область — 10

Севастополь — 6

Чеченская Республика — 5

Республика Крым — 4

Ненецкий АО — 2

Республика Калмыкия — 2

Еврейская АО — 2

За все время в России зафиксировано 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 9320, выздоровело 412 650 человек.