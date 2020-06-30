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Появились новые данные о случаях COVID-19 в России 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 9220 человек, умерли — 154.
По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:
  • Москва — 745 
  • Московская область — 301 
  • Ханты-Мансийский АО — 279 
  • Свердловская область — 276 
  • Санкт-Петербург — 253 
  • Ямало-Ненецкий АО — 248 
  • Иркутская область — 242 
  • Нижегородская область — 203 
  • Воронежская область — 179 
  • Челябинская область — 144 
  • Красноярский край — 144 
  • Республика Тыва — 125 
  • Мурманская область — 118 
  • Саратовская область — 110 
  • Новосибирская область — 109 
  • Ульяновская область — 106 
  • Архангельская область — 102 
  • Волгоградская область — 95 
  • Ростовская область — 94 
  • Омская область — 82 
  • Хабаровский край — 81 
  • Приморский край — 80 
  • Ставропольский край — 78 
  • Оренбургская область — 77 
  • Пензенская область — 77 
  • Алтайский край — 76 
  • Тульская область — 73 
  • Карачаево-Черкесская Республика — 72 
  • Ивановская область — 70 
  • Тюменская область — 69 
  • Брянская область — 65 
  • Республика Дагестан — 65 
  • Забайкальский край — 62 
  • Белгородская область — 60 
  • Краснодарский край — 60 
  • Курская область — 59 
  • Томская область — 57 
  • Пермский край — 54 
  • Республика Коми — 53 
  • Кабардино-Балкарская Республика — 52 
  • Республика Адыгея — 51 
  • Чувашская Республика — 51 
  • Самарская область — 51 
  • Ленинградская область — 50 
  • Владимирская область — 48 
  • Тверская область — 48 
  • Тамбовская область — 46 
  • Республика Башкортостан — 46 
  • Калужская область — 45 
  • Новгородская область — 45 
  • Республика Саха (Якутия) — 45 
  • Камчатский край — 45 
  • Ярославская область — 44 
  • Рязанская область — 43 
  • Республика Татарстан — 41 
  • Кемеровская область — 40 
  • Липецкая область — 38 
  • Республика Бурятия — 38 
  • Смоленская область — 37 
  • Псковская область — 35 
  • Республика Мордовия — 35 
  • Кировская область — 35 
  • Орловская область — 33 
  • Курганская область — 33 
  • Республика Алтай — 33 
  • Магаданская область — 33 
  • Астраханская область — 31 
  • Республика Марий Эл — 29 
  • Сахалинская область — 29 
  • Республика Карелия — 28 
  • Республика Хакасия — 28 
  • Республика Ингушетия — 27 
  • Амурская область — 25 
  • Республика Северная Осетия — 22 
  • Вологодская область — 21 
  • Удмуртская Республика — 20 
  • Костромская область — 18 
  • Калининградская область — 10 
  • Севастополь — 6 
  • Чеченская Республика — 5 
  • Республика Крым — 4 
  • Ненецкий АО — 2 
  • Республика Калмыкия — 2 
  • Еврейская АО — 2
За все время в России зафиксировано 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 9320, выздоровело 412 650 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что доктор Мясников посоветовал следить за мочой.
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