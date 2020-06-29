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Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом во время купания 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
При купании в пресной воде есть риск заразиться коронавирусом. Об этом россиян предупредил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Бутенко, у инфицированных людей вирус обнаруживается в кишечнике, и, соответственно, в фекалиях и моче, но такой способ передачи можно «только предположить».
«Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать вполне», — сказал профессор.
Он уточнил, что в таком случае инфекция может передаваться так же, как при гепатите А, дизентерии или холере.
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Коронавирус , Видео , Александр Бутенко , Радиостанция "Говорит Москва"
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