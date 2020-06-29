При купании в пресной воде есть риск заразиться коронавирусом. Об этом россиян предупредил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко , передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бутенко, у инфицированных людей вирус обнаруживается в кишечнике, и, соответственно, в фекалиях и моче, но такой способ передачи можно «только предположить».

«Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать вполне», — сказал профессор.

Он уточнил, что в таком случае инфекция может передаваться так же, как при гепатите А, дизентерии или холере.