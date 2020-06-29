Названа вакцина, подавляющая осложнения при COVID-19

Вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК) может предотвратить тяжелую пневмонию и сепсис у больных новой коронавирусной инфекцией. Прививка не защищает от вируса, однако снижает риск осложнений при COVID-19, считают ученые из Университета Луизианы в США.

Сегодня ученые все чаще говорят о том, что живые вакцины на основе ослабленных микробов могут активировать неспецифические иммунные клетки для того, чтобы «обучить» лейкоциты защите от инфекций.

Новое исследование показывает, что подобные прививки формируют защиту от сепсиса, вызванного патогенными грибками и бактериями.

КПК является одной из таких вакцин, как правило, ее ставят детям в возрасте одного года. По мнению ученых, человек, который еще в детстве привился от кори, краснухи и паротита, обладает иммунной защитой от сепсиса, в том числе, вызванного новым коронавирусом.

Исследователи подчеркивают, что вакцина не защищает от SARS-CoV-2, однако может снижать риск тяжелых воспалительных симптомов при вызванном им заболевании.

Ученые рекомендуют с повышенным риском заражения новой коронавирусной инфекцией сделать КПК-прививку уже сейчас. В случае инфицирования это снизит тяжелые осложнения. Если же данное предположение не подтвердится, то у человека как минимум будет иммунитет к трем этим инфекционным заболеваниям, подчеркнули эксперты.