Лето в короне: что будет дальше 

Прошла весна, наступило лето. Коронавирус, кажется, сдает позиции, и все постепенно возвращается в привычное русло. Но, несмотря на позитивные перемены, беспокойство и опасения уходить не торопятся.

Врач-кардиолог Алексей Утин, сердечно-сосудистый хирург, главный врач клиники SmartCheckup , автор влога о здоровье «Доктор Утин», поделился своим взглядом на новые реалии, объяснил, как со временем изменился коронавирус, кто по-прежнему находится в группе риска, а кто уже нет, что не так с антителами и когда появится вакцина, стоит ли ждать вторую волну эпидемии и почему расслабляться пока рано.