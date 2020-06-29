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Лето в короне: что будет дальше 

Екатерина Сурина 1 час назад
Прошла весна, наступило лето. Коронавирус, кажется, сдает позиции, и все постепенно возвращается в привычное русло. Но, несмотря на позитивные перемены, беспокойство и опасения уходить не торопятся.
Врач-кардиолог Алексей Утин, сердечно-сосудистый хирург, главный врач клиники SmartCheckup, автор влога о здоровье «Доктор Утин», поделился своим взглядом на новые реалии, объяснил, как со временем изменился коронавирус, кто по-прежнему находится в группе риска, а кто уже нет, что не так с антителами и когда появится вакцина, стоит ли ждать вторую волну эпидемии и почему расслабляться пока рано.
В первом выпуске "Рамблер/посиделок" доктор Утин рассказал о том, откуда взялся коронавирус и что нужно делать, чтобы помочь себе и близким, когда нужно вызывать скорую, почему мыло надежнее витаминов и чем пицца лучше гаспаччо.
Коронавирус , Видео
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