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Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства 

Lenta.ru и ещё 12 18 минут назад
Малышева назвала спасающие при COVID-19 лекарства
Фото: Lenta.ru
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе. Об этом она написала в комментариях к посту в своем Instagram-аккаунте.
«Самыми эффективными лекарствами оказались: антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», — отметила Малышева. По ее словам, никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет.
Врач также рассказала, что у ее матери были почти все факторы риска: тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная формы мерцательной аритмии, три порока сердца.
«Однако огромный плюс все-таки был. Мама постоянно принимала антикоагулянты — лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе», — добавила Малышева.
В больнице женщине заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в уколах, она стала получать клексан. По мнению телеведущей, именно эти препараты играют главную роль.
Елена Малышева — российский врач-терапевт, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале. В передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.
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Комментарии 4
Коронавирус , Елена Малышева
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