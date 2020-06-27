Опасные проблемы со здоровьем из-за коронавируса

Ученые сообщили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса, которые могут оказывать воздействие на пациентов в течение многих лет. Об этом пишет Reuters.

Так, помимо респираторных проблем, коронавирус поражает многие системы органов, в некоторых случаях вызывая катастрофические повреждения.

«Мы думали, что это только респираторный вирус. Оказалось, что он воздействует на поджелудочную железу, сердце, печень, мозг, почки и другие органы»,

— заявил доктор Эрик Топол, кардиолог и директор Научно-исследовательского института Скриппса в США.

Ученые отмечают, что коронавирус может привести к нарушению свертываемости крови, что может привести к инсультам, и сильному воспалению, которое поражает системы многих органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания.