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Ученые заявили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Опасные проблемы со здоровьем из-за коронавируса
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Ученые сообщили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса, которые могут оказывать воздействие на пациентов в течение многих лет. Об этом пишет Reuters.
Так, помимо респираторных проблем, коронавирус поражает многие системы органов, в некоторых случаях вызывая катастрофические повреждения.
«Мы думали, что это только респираторный вирус. Оказалось, что он воздействует на поджелудочную железу, сердце, печень, мозг, почки и другие органы»,
— заявил доктор Эрик Топол, кардиолог и директор Научно-исследовательского института Скриппса в США.
Ученые отмечают, что коронавирус может привести к нарушению свертываемости крови, что может привести к инсультам, и сильному воспалению, которое поражает системы многих органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания.
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Коронавирус , Reuters
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