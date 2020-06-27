Названы опасные симптомы при вакцинации от COVID-19

Как сообщил радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов, легкая реакция организма на вакцину — повышение температуры до 37,5 градуса. В норме будет повышение и до 38,5 градуса. А вот температура свыше этого показателя является уже сильной реакцией.

"На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч — в зависимости от препарата",

— сказал специалист.

По словам Костинова, после введения вакцины может быть покраснение, но диаметр его не должен быть более 8 см. Кроме того, на месте укола не должно быть уплотнения. Нормальной реакцией считается покраснение диаметром до 5-6 см.

Как отметил профессор, температура и реакция не должны длиться более двух дней.