Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса 

runews24.ru и ещё 4 1 час назад
Названы опасные симптомы при вакцинации от COVID-19
Фото: Открытые источники
Как сообщил радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов, легкая реакция организма на вакцину — повышение температуры до 37,5 градуса. В норме будет повышение и до 38,5 градуса. А вот температура свыше этого показателя является уже сильной реакцией.
"На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч — в зависимости от препарата",
— сказал специалист.
По словам Костинова, после введения вакцины может быть покраснение, но диаметр его не должен быть более 8 см. Кроме того, на месте укола не должно быть уплотнения. Нормальной реакцией считается покраснение диаметром до 5-6 см.
Как отметил профессор, температура и реакция не должны длиться более двух дней.
Напомним, сейчас испытывается на людях вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. Добровольцы, на которых испытывают вакцину от COVID-19, чувствуют себя хорошо. Кроме того, в ближайшие две недели будет готова к испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
Видео дня. Как избавиться от запаха ног
runews24.ru: последние новости
Голикова: Россиянам придется носить маски и осенью Голикова: Россиянам придется носить маски и осенью В Москве от COVID-19 вылечились 1997 человек за сутки В Москве от COVID-19 вылечились 1997 человек за сутки В России за сутки выявили 6800 случаев коронавируса В России за сутки выявили 6800 случаев коронавируса
Комментарии
Коронавирус , Новости , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разработан метод предсказания вероятности болезней
Разработан метод предсказания вероятности болезней
Названы опасные симптомы при вакцинации от COVID-19
Названы опасные симптомы при вакцинации от COVID-19
Опасные проблемы со здоровьем из-за коронавируса
Опасные проблемы со здоровьем из-за коронавируса
Назван способ пережить «погодную пилу»
Назван способ пережить «погодную пилу»
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение