Эпидемия коронавируса могла начаться в 2019 году

Ученые из университета Барселоны выяснили, что эпидемия коронавируса могла начаться еще в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Эксперты взяли пробы сточных вод под Барселоной за март 2019 года и нашли в них присутствие вируса, вызывающего COVID-19. Так, ученые пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в Испании могла начаться еще в марте 2019 года.

Исследователи проанализировали образцы сточных вод с января 2018 года по декабрь 2019 года. Все пробы, кроме той, что была взята 12 марта, показали отрицательный результат.

Ситуацию прокомментировал президент общества вирусологии Испании Альберт Боск. Он отметил, что Барселона — крупный туристический и деловой центр, поэтому он не исключает, того, что похожая ситуация будет в других мегаполисах. Бойк уверен, что переболевшим до начала эпидемии ставили диагноз "грипп", так как у этой болезни много общих симптомов с коронавирусом.