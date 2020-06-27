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Опасно ли ходить в бассейны во время пандемии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Опасно ли ходить в бассейны во время пандемии
Фото: depositphotos.com
В Москве 23 июня заработали бассейны. Несмотря на их открытие и постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, все еще есть риск заразиться. Опасно ли ходить в бассейны, рассказывает "Рамблер".
Любители плавания уже могут посещать спортивные центры, однако из-за пандемии они работают с ограничениями. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые нужно соблюдать при приеме посетителей. Так, например, в бассейнах должна быть закрыта часть кабинок для переодевания, чтобы соблюдать дистанцию. На дорожках для плавания должно быть не больше одного человека на 10 квадратных метров. Кроме того, в бассейнах обязаны лучше контролировать качество воды и обеззараживать ее.
В некоторых бассейнах временно отменили услугу разового посещения: попасть туда можно только по клубной карте. А еще в качестве меры предосторожности отказались от групповых занятий.
По мнению ученых, вероятность заразиться COVID-19 во время плавания в бассейне очень небольшая. Их дезинфицируют с помощью хлора, который способствует гибели вируса. Однако при посещении бассейнов не стоит игнорировать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться при контакте с другими посетителями. Еще они советуют перед тем, как заходить в бассейн, умываться и мыть с мылом руки.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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