Опасно ли ходить в бассейны во время пандемии 

В Москве 23 июня заработали бассейны. Несмотря на их открытие и постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, все еще есть риск заразиться. Опасно ли ходить в бассейны, рассказывает "Рамблер".

Любители плавания уже могут посещать спортивные центры, однако из-за пандемии они работают с ограничениями. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые нужно соблюдать при приеме посетителей. Так, например, в бассейнах должна быть закрыта часть кабинок для переодевания, чтобы соблюдать дистанцию. На дорожках для плавания должно быть не больше одного человека на 10 квадратных метров. Кроме того, в бассейнах обязаны лучше контролировать качество воды и обеззараживать ее.

В некоторых бассейнах временно отменили услугу разового посещения: попасть туда можно только по клубной карте. А еще в качестве меры предосторожности отказались от групповых занятий.

По мнению ученых, вероятность заразиться COVID-19 во время плавания в бассейне очень небольшая. Их дезинфицируют с помощью хлора, который способствует гибели вируса. Однако при посещении бассейнов не стоит игнорировать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться при контакте с другими посетителями. Еще они советуют перед тем, как заходить в бассейн, умываться и мыть с мылом руки.