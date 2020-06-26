Последствия COVID-19 сравнили с ВИЧ и туберкулезом

Последствия коронавируса для переболевших можно сравнить с такими вирусными заболеваниями, как ВИЧ и туберкулез. Об этом рассказала пульмонолог Марина Казакова , сообщает «Московский комсомолец».

По ее словам, даже бессимптомно перенесшим инфекцию гражданам следует соблюдать рекомендации врачей и регулярно проверять здоровье.

«Так было со многими вирусами. В частности, вирус иммунодефицита требует достаточно длительного наблюдения пациента. Такая же история может быть с перенесшими туберкулез. Они какое-то время стоят на учете, наблюдаются»,

— сказала врач.

Она уточнила, что сейчас есть данные о случаях нарушения работы иммунной системы, когда она начинает повреждать внутренние органы и сосуды, возникает сахарный диабет. «Мы не до конца понимаем, чего ожидать», — добавила Казакова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что перенесшие коронавирус люди нуждаются в длительном диспансерном наблюдении, поскольку пока не известны отдаленные последствия болезни.

Согласно выводам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, вылечившиеся от COVID-19 пациенты могут страдать от его последствий всю жизнь, например, от хронической усталости.