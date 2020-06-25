Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса

Минздрав России внес в госреестр лекарственных средств РФ еще один препарат от коронавируса — "Арепливир".

Согласно информации из реестра, международное непатентованное или химическое название — "Фавипиравир", который изготавливает компания "Промомед".

Главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь 24 мая заявил, что средство появится на российском рынке в июне. Отмечается, что раньше его применяли при лечении Эболы. По оценке специалиста. лечение от коронавируса с помощью арепливира займет не более недели.