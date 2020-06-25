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Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса 

Мария Сергеева 1 час назад
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Минздрав России внес в госреестр лекарственных средств РФ еще один препарат от коронавируса — "Арепливир".
Согласно информации из реестра, международное непатентованное или химическое название — "Фавипиравир", который изготавливает компания "Промомед".
Главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь 24 мая заявил, что средство появится на российском рынке в июне. Отмечается, что раньше его применяли при лечении Эболы. По оценке специалиста. лечение от коронавируса с помощью арепливира займет не более недели.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач рассказал, в чем заключается коварство коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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