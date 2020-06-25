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Вскрытия помогли обнаружить опасную особенность коронавируса 

Medical Note 56 минут назад
Патологоанатом обнаружил опасную особенность COVID-19
Фото: Medical Note
Главный внештатный специалист по патологической анатомии ДЗМ, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ имени Евдокимова, профессор Олег Зайратьянц рассказал, как посмертная диагностика помогает раскрыть особенности проявлений и осложнений при COVID-19.
В ситуации с пандемией в 100% случаев летальных исходов, если было подозрение на COVID-19, проводились патологоанатомические вскрытия с детальным клинико-морфологическим анализом, отметил профессор.
Безусловно, современная клиника обладает колоссальными возможностями прижизненной диагностики. Однако, несмотря на это, показатель расхождения диагнозов даже в ведущих клиниках мира достигает 15%.
Уже в результате первых патологоанатомических вскрытий и обсуждения их на заседаниях Клинического комитета были обнаружены тяжелые проявления и осложнения COVID-19 в виде тромбозов и эмболий, микроангиопатии, острой почечной недостаточности, декомпенсации сахарного диабета и разнообразных поражений других органов.
А это помогло оперативно внедрить в клиническую практику новые протоколы лечения.
«Специалисты определили, что коронавирус оказался более серьезной инфекцией, чем, например, грипп А. Главное его отличие от других вирусных пневмоний — поражение сосудистой системы легких и других органов», — отметил Олег Зайратьянц.
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