Патологоанатом обнаружил опасную особенность COVID-19

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Главный внештатный специалист по патологической анатомии ДЗМ, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ имени Евдокимова, профессор Олег Зайратьянц рассказал, как посмертная диагностика помогает раскрыть особенности проявлений и осложнений при COVID-19.

В ситуации с пандемией в 100% случаев летальных исходов, если было подозрение на COVID-19, проводились патологоанатомические вскрытия с детальным клинико-морфологическим анализом, отметил профессор.

Безусловно, современная клиника обладает колоссальными возможностями прижизненной диагностики. Однако, несмотря на это, показатель расхождения диагнозов даже в ведущих клиниках мира достигает 15%.

Уже в результате первых патологоанатомических вскрытий и обсуждения их на заседаниях Клинического комитета были обнаружены тяжелые проявления и осложнения COVID-19 в виде тромбозов и эмболий, микроангиопатии, острой почечной недостаточности, декомпенсации сахарного диабета и разнообразных поражений других органов.

А это помогло оперативно внедрить в клиническую практику новые протоколы лечения.