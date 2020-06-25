Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников , известный российским зрителям как доктор Мясников, прокомментировал ситуацию со смертностью от коронавируса и лично убедился в фактической верности его фразы о том, что «кому положено умереть — помрут». Свои размышления специалист опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, глобальная смертность от коронавируса оказалась меньше, чем ожидалось при наихудшем сценарии. Однако врач заметил, что пока абсолютно эффективного лечения от вируса нет, поэтому в настоящее время люди будут продолжать болеть, а некоторые из них — и умирать.

«Вы все меня гнобили за фразу "кому положено заболеть — заболеют, а кому положено умереть — умрут". (Хотя я там про философию успокаивающего фатализма). Но если трезво подумать, то так и есть», — подчеркнул Мясников. По словам врача, пожилые люди и группы риска с и так ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни все так же «могут пополнить печальную статистику».

Специалист заметил, что из-за серьезной борьбы с коронавирусом появилась угроза обострения других опасных инфекций, так как люди остались без плановых прививок. Мясников добавил, что многие погибли от обострения хронических болезней, когда медицинская помощь опаздывала.

«Вирусные инфекции имеют свой цикл от бурного дебюта к постепенному неизбежному спаду активности и патогенности. И раз "все, кому положено — переболеют, а кому положено умереть, увы, — умрут", то может и просчитывать ситуацию надо как-то по другому?» — задался вопросом Мясников, критикуя принятые меры.

По его мнению, мировому сообществу следует пересмотреть угрозу коронавируса для человечества и взглянуть на ситуацию со здравоохранением шире, с учетом всех факторов: медицинских, экономических, политических.