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Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к COVID-19 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Названо условие для массового иммунитета к COVID-19
Фото: Газета.Ru
Математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман выяснили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу нужно, чтобы антитела сформировались по меньшей мере у 43% населения, передает журнал Science.
Бриттон и Трапман соотнесли уровень социальной активности людей, имеющих антитела к COVID-19, и пришли к выводу, что спровоцированный перенесенным заболеванием коллективный иммунитет может быть сформирован при наличии антител у 43% населения.
Исследователи отметили, что это значительно ниже, чем 60%, когда иммунитет формируется через вакцинацию населения.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Коронавирус , ВОЗ
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