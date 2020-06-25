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«Детская привычная жизнь сломалась»: врач высказался об открытии школ 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Детская привычная жизнь сломалась»
Фото: depositphotos.com
Врач из США Евгений Пинелис высказал свое мнение об открытии школ на фоне пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению Евгения Пинелиса, детям необходима школа. Им некомфортно постоянно общаться с родителями, как и родителям нелегко всегда находиться рядом с детьми. Однако пока в Нью-Йорке, где живет медик, нет никакого плана по открытию школ.
"Детская привычная жизнь сломалась, исчезли нормальные кружки, встречи с друзьями и врагами, раздражающая школьная рутина. Летние каникулы — это прекрасная штука, если тебе есть, чем заняться. Ну или хотя бы можно слоняться на улице в поисках драки или не обследованных строек, оврагов и деревьев. Но летние каникулы с родителями дома или в окрестном парке — удовольствие ниже среднего. Перспектива же возвращения после летних каникул в обучение по зуму пугает меня до икоты", — написал врач.
Как выяснил "Рамблер", медик сослался на исследование французского Института Пастера. Ученые выяснили, что дети в возрасте от 6 до 11 лет, как правило, заражаются дома, а не в школе. Однако ученые отметили, что вопрос нуждается в проведении дополнительных исследований.
"Правительства (ы)! Делайте, пока, что хотите с музеями и театрами, стадионами и дискотеками, но, пожалуйста, верните детей в школы. Хотя бы в младшие классы", — резюмировал Евгений Пинелис.
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