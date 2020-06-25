Врач сообщил о главном коварстве COVID-19 

Заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов рассказал, что течение COVID-19 очень часто преподносит неприятные сюрпризы. Своими рекомендациями специалист поделился в интервью «Российской газете».

Как пояснил Алексей Коновалов, у некоторых людей инфекция выявляется неожиданно, при этом есть случаи, когда внешне болезнь практически не проявляется, а легкие уже поражены.

«Коварность этой инфекции заключается в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно»,

— отметил врач.

Специалист посоветовал выписывающимся после COVID-19 пациентам проводить ежегодную сезонную профилактику от гриппа, а врачам четко выполнять требования и рекомендации, разработанные Минздравом по ведению и лечению больных с COVID-19.

Доктор отметил, что сейчас в борьбе с коронавирусом помогают разработанные в период пандемии методики.

«Первое время в тяжелых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ. Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев»,

— отметил Алексей Коновалов.