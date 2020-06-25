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Врач сообщил о главном коварстве COVID-19 

Medical Note и ещё 1 4 часа назад
Заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов рассказал, что течение COVID-19 очень часто преподносит неприятные сюрпризы. Своими рекомендациями специалист поделился в интервью «Российской газете».
Как пояснил Алексей Коновалов, у некоторых людей инфекция выявляется неожиданно, при этом есть случаи, когда внешне болезнь практически не проявляется, а легкие уже поражены.
«Коварность этой инфекции заключается в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно»,
— отметил врач.
Специалист посоветовал выписывающимся после COVID-19 пациентам проводить ежегодную сезонную профилактику от гриппа, а врачам четко выполнять требования и рекомендации, разработанные Минздравом по ведению и лечению больных с COVID-19.
Доктор отметил, что сейчас в борьбе с коронавирусом помогают разработанные в период пандемии методики.
«Первое время в тяжелых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ. Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев»,
— отметил Алексей Коновалов.
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Коронавирус , Видео , Алексей Коновалов , Минздрав РФ , "Российская газета"
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