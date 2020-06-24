Названо условие победы над коронавирусом 

Коллективный иммунитет способен победить коронавирус при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов, передает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science.

Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу. Исследователи использовали математический метод при оценке развития коллективного иммунитета.

По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. В статье отмечается, что нужный уровень достигается при отсутствии ограничительных мер.