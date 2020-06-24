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Названо условие победы над коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названо условие победы над коронавирусом
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Коллективный иммунитет способен победить коронавирус при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов, передает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science.
Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу. Исследователи использовали математический метод при оценке развития коллективного иммунитета.
По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. В статье отмечается, что нужный уровень достигается при отсутствии ограничительных мер.
Между тем главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико считает, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составляет 60-70 процентов. При этом неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, отмечает специалист.
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Коронавирус , Николай Брико , Минздрав РФ , РАН , ИТАР-ТАСС
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