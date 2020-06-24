Как коронавирус обманывает иммунную систему

Среди ученых и простых людей существует немало заблуждений и мифов насчет симптомов, новых штаммов и осложнений, связанных с коронавирусом. Множество специалистов занимаются изучением COVID-19 в лабораторных условиях, но до сих пор не создан эффективный препарат для предотвращения эпидемии коронавируса, хотя ряд экспертов предполагает, что вакцина может появиться уже в текущем году.

Известно, что коронавирус может поражать различные органы человека, в том числе и нервную и иммунную системы, но до недавнего времени специалисты не знали каким образом происходит обман иммунной системы. Недавно американский ученый рассказал, что он выяснил каким образом коронавирус способен обходить защитные механизмы человека. Вирус способен создавать некий щит из молекул сахара, который защищает его от иммунных клеток человека.

Молекулы сахара способны влиять на работу спайкового белка в COVID-19, а также способствует попаданию вируса в здоровые клетки организма человека. Открытие является крайне важным, т.к. может помочь ученым в разработке более эффективного препарата, чтобы избавить человечество от пандемии коронавируса.

Учёные из Калифорнийского университета наглядно продемонстрировали гликаны, которые использует коронавирус для проникания в здоровые клетки и именно гликаны способны оберегать вирус от воздействия иммунной системы человека. Около 40% от общего веса клеток коронавируса занимают полисахариды гликаны. Это позволяет вирусу в кратчайшие сроки проникать и заражать здоровые клетки. Результаты исследования могут помочь не только в создании вакцины, но и разработать новые методы лечения пациентов. Кроме того, ученые выяснили, что благодаря гликанам происходит ускоренное заражение человека коронавирусом

Свои исследования специалисты подтвердили с помощью компьютерного моделирования, а разработчики препаратов против коронавируса уже проявили интерес к новой информации и готовятся использовать результаты в своих исследованиях по созданию вакцины. Важно не только разработать эффективный препарат для лечения COVID-19, но и минимизировать вред для людей, который заразились китайским вирусом.

На данный момент зафиксировано более 8,6 миллионов случаев заражения коронавируса, а около 500 тысяч человек из этого количества умерли. Эпидемия постепенно идёт на спад, но некоторые специалисты уверены, что осенью 2020 мир столкнется со второй волной заболевания, которая будет иметь более серьезные последствия.