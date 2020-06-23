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Как на Кавказе спасли бабушку с 95% поражением легких от COVID-19 

Диана Товсепова 5 часов назад
Как на Кавказе спасли бабушку с 5% легких
Фото: Кадр из видео
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане непростая — не всем хватает врачей, лекарств и мест в больницах, а зараза распространилась по республике слишком быстро. Однако, как выяснил "Рамблер", один случай, с которым столкнулись дагестанские медики, удивил очень многих.
Так, им удалось спасти пожилую женщину, у которой были поражены 95% легких. 68-летнюю жительницу Махачкалы Батину Абакарову госпитализировали 8 мая в тяжелом состоянии — тотальная двусторонняя пневмония на фоне коронавирусной инфекции.
Женщина долго не понимала, что с ней происходит, температурила и кашляла, но в доме не переставали появляться гости. При этом 10 дней она лечилась антибиотиками дома, и врачи считают, что это могло лишь осложнить течение болезни. Однако
"При поступлении сатурация и степень насыщения крови кислородом составляла 48 процентов, температура тела — 38. Состояние расценивалось как крайне тяжелое", — рассказывали врачи.
Чтобы спаси бабушку местные медики виртуально консультировались с врачами из Москвы.
"Таких пациентов в отделении не было…Вы представляете, как дышать с пятью процентами легких? Газообмен невозможен. Думали каждый день, что она не выйдет. Все федеральные специалисты, с которыми консультировались, удивлялись: "А что, она еще жива?", — рассказала местным СМИ кардиолог Республиканской клинической больницы №2, лечащий врач пациентки Халимат Татарханова.
Женщине назначили противовирусные, антибиотики и гормоны и три недели держали на аппарате искусственной вентиляции легких.
Через 28 дней бабушка смогла дышать — поражение легких уменьшили до 60%. После она получала терапию для рассасывания возникшего фиброза и медленно восстанавливалась.
На 33 день в больнице женщину смогли выписать, а ее излечение с почти полностью пораженными легкими стали считать настоящей победой.
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