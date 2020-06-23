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Врач из Нью-Йорка рассказал о странностях коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Врач-реаниматолог рассказал о странностях COVID-19
Фото: globallookpress.com
Врач-реаниматолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис поделился некоторыми странностями, которые он заметил во время эпидемии коронавируса. В своем Facebook он написал пост, в котором поставил вопросы о COVID-19, на которые пока нет ответов. "Рамблер" приводит его слова.
Сначала доктор рассказал о своих ощущениях после начала пандемии. Он находил некоторые закономерности в развитии болезни и проводил параллель между странами.
"Эпидемиология стала интересна и при этом до неприятного насущна, так что читать пришлось быстро и много. И в первые несколько недель было ощущение, что я что-то понимаю"
После того, как в США прошли пик коронавируса и вышли на плато, в крупных городах начали снимать ограничения, но при этом начались протесты. Судя по статистике, все это не повлекло за собой вспышку коронавируса в Нью-Йорке.
"Ни пышные похороны, ни пикники, ни тусовки возле баров в благословленных студентами и молодежью частях города, ни протесты, ни преферанс с разгоряченными толпами фанатов не изменили эту картину. В городе диагностируют 300-400 случаев в день, но практически нет дыхательных недостаточностей, повсеместно закрывают ковидные зоны в больницах и возобновляют амбулаторное и плановое лечение"
Пинелис заметил, что в некоторых штатах Америки эпидемия коронавируса разгорелась уже в тот момент, когда в Нью-Йорке она пошла на спад. При этом, первые выявленные случаи и карантинные меры были примерно в одно время.
"В Южной Америки и Индии первые случаи были зарегистрированны тоже близко к нам. Я никак не мог понять почему в многолюдных трущобах Индии ничего не происходит"
Врач-реаниматолог также обратился к статистике в Скандинавских странах. Он привел в пример Швецию, где не объявляли карантин для достижения коллективного иммунитета. При этом, там все еще фиксируют рост заболевших на протяжении трех месяцев.
"Копенгаген с Мальме разделяет длинный мост, я в сериале видел. Но Дания ввела ранний жесткий карантин, из которого вышла в мае. Со многими ограничениями, но все-таки с возвращением к напоминающей нормальную жизнь. То же самое произошло в весьма соседним Швеции Финляндии и Норвегии. Но снятие карантина в культурно, экономически, демографически, климатически похожих странах не привело к всплеску заболеваний"
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