Российский COVID-госпиталь угодил в крупный скандал 

К недовольным медикам Покровской больницы Санкт-Петербурга спустя месяцы после их выступлений прислушались. Роспотребнадзор подал в отношении медицинского учреждения иск в суд. Административное дело о нарушении санитарных норм (часть 2 статьи 6.3 КоАП) рассмотрит Василеостровский районный суд.

Как следует из материалов, с 1 по 9 апреля в медучреждении были выявлены 68 случаев COVID-19 среди пациентов и 87 случаев среди сотрудников. На тот момент госпиталь еще не был перепрофилирован в стационар для больных с коронавирусной инфекцией. Медики заявляли о нехватке респираторов и защитных костюмов для защиты от заражения, а также грамотно выстроенной маршрутизации пациентов с разделением на "грязную" и "чистую" зоны, передает "Уралинформбюро".

Примечательно, что главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной накануне присвоили звание Героя Труда РФ и наградили только что учрежденным орденом Пирогова. Этот факт, учитывая заражение персонала медучреждения и многочисленные скандалы, связанные с госпиталем, возмутил представителей медицинского сообщества.

В частности, один из переболевших коронавирусом сотрудников больницы, уволенный из Покровки анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин считает, что случившееся обесценило новый орден. Награждение бывшего руководителя, которая якобы ни шагу не ступила в "красную зону" он назвал насмешкой над борющимися с COVID-19 медиками. Видеокомментарий по этому поводу он опубликовал на своем YouTube-канале.

Стоит добавить, анестезиолог-реаниматолог Саяпин потерял работу в Покровской больнице сразу после выхода с больничного по COVID-19. По его словам, он был уволен по формальному поводу — неверно оформленному документу, срок действия которого истек несколько лет назад. Главной же причиной его отставки стал конфликт с главврачом, после заражения медика коронавирусом перешедший в публичную плоскость.

Стоит напомнить, что специальные награды для врачей — орден Пирогова и медаль Луки Крымского — были учреждены отдельным указом главы государства несколькими днями ранее.