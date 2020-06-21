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Ученые разработали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Разработан ингалятор для домашнего лечения COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из Великобритании создали ингалятор, который поможет пациентам лечить COVID-19 самостоятельно. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что разработка проходит клинические испытания. Сам ингалятор предназначен для лечения коронавируса на ранних стадиях. Ученые надеются, что он не даст болезни прогрессировать до критической стадии. В лекарстве, которое содержится в ингаляторе, используется препарат SNG-001. Он представляет собой тонкие частицы пыли, быстро проникающие в легкие.
Ученые из университета Саутгемптон считают, что ингалятор позволит людям лечиться в домашних условиях без госпитализаций. Отмечается, что для испытания ингалятор с лекарством выдают пациентам в течении 72 часов после возникновения первых симптомов болезни.
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