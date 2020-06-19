В ВОЗ заявили о начале опасной фазы пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире начался новый опасный этап пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора ВОЗ, в четверг в организацию поступила информация о более 150 тысячах новых случаев коронавируса.