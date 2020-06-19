В ВОЗ заявили о начале опасной фазы пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире начался новый опасный этап пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам гендиректора ВОЗ, в четверг в организацию поступила информация о более 150 тысячах новых случаев коронавируса.
"Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока…Мир находится в новой и очень опасной фазе", — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 7 972 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки.