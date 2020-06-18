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Стали известны подробности смерти ребенка от вызванной коронавирусом болезни 

Мария Сергеева 2 часа назад
В РФ умер ребенок с вызванной COVID-19 болезнью
Фото: Ministero Difesa
В Морозовской больнице в столице скончалась от новой болезни после заражения коронавирусом двухлетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать ребенка Анну Паршикову.
Девочка поступила в больницу вечером 18 мая. В крови пациентки врачи обнаружили антитела lgM, вырабатывающиеся в острой фазе коронавируса. Родителей к ребенку не пустили, а уже 23 числа она скончалась в реанимации. По информации агенства, в столице это первый подобный случай.
По словам Паршиковой, в апреле все семья чем-то серьезно переболела, однако быстро выздоровела. Они самоизолировались на даче и не контактировали с зараженными. Спустя три недели у девочки поднялась температура до 39 градусов. Родители пытались вызвать скорую два дня, а на третий, когда у ребенка опухли лимфоузлы, повезли обратно в Москву. Медики предположили, что у ребенка мононуклеоз.
«Доктора приходили практически ежедневно — и платные, и участковые. Все твердили одно и то же. Но потом я увидела на ножках девочки сыпь и скинула фото приятельнице, педиатру. Та заволновалась: "Срочно вызывай скорую, похоже на Кавасаки". Тут у меня волосы зашевелились», — пояснила мать.
Бригада скорой помощи осмотрела ребенка, не исключив, что у девочки аллергия на антибиотик, однако в больницу ее все равно отвезли. Мать уверяет, что два дня медики игнорировали слова о возможном синдроме Кавасаки.
"Но надо отдать должное: начиная с третьего дня помогали дочери всем, чем могли" — уточнила она.
Девочка ушла из жизни после семи дней с момента появления симптомов заболевания. Позже доктора рассказали, что у ребенка был вызванный COVID-19 Кавасаки-подобный синдром, который привел к поражению внутренних органов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что антитела исчезают после выздоровления от коронавируса.
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