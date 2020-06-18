В РФ умер ребенок с вызванной COVID-19 болезнью

В Морозовской больнице в столице скончалась от новой болезни после заражения коронавирусом двухлетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать ребенка Анну Паршикову.

Девочка поступила в больницу вечером 18 мая. В крови пациентки врачи обнаружили антитела lgM, вырабатывающиеся в острой фазе коронавируса. Родителей к ребенку не пустили, а уже 23 числа она скончалась в реанимации. По информации агенства, в столице это первый подобный случай.

По словам Паршиковой, в апреле все семья чем-то серьезно переболела, однако быстро выздоровела. Они самоизолировались на даче и не контактировали с зараженными. Спустя три недели у девочки поднялась температура до 39 градусов. Родители пытались вызвать скорую два дня, а на третий, когда у ребенка опухли лимфоузлы, повезли обратно в Москву. Медики предположили, что у ребенка мононуклеоз.

«Доктора приходили практически ежедневно — и платные, и участковые. Все твердили одно и то же. Но потом я увидела на ножках девочки сыпь и скинула фото приятельнице, педиатру. Та заволновалась: "Срочно вызывай скорую, похоже на Кавасаки". Тут у меня волосы зашевелились», — пояснила мать.

Бригада скорой помощи осмотрела ребенка, не исключив, что у девочки аллергия на антибиотик, однако в больницу ее все равно отвезли. Мать уверяет, что два дня медики игнорировали слова о возможном синдроме Кавасаки.

"Но надо отдать должное: начиная с третьего дня помогали дочери всем, чем могли" — уточнила она.

Девочка ушла из жизни после семи дней с момента появления симптомов заболевания. Позже доктора рассказали, что у ребенка был вызванный COVID-19 Кавасаки-подобный синдром, который привел к поражению внутренних органов.