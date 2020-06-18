В Швеции не появился иммунитет против COVID-19

Надежды властей Швеции на то, что население сможет массово выработать иммунитет против коронавируса, не оправдались. Об этом пишет Reuters со ссылкой на последние исследования.

Согласно документу, лишь у 6,1 процента населения выработаны антитела. Это значительно ниже уровня, который считается достаточным для достижения коллективного иммунитета.

«Распространение ниже, чем мы думали, но не намного», — считает главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

По его словам, у разных групп населения разные уровни распространения иммунитета. Так, они могут колебаться от 4 до 5 процентов для одних людей и от 20 до 25 — у других.

Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах. Швеция рассчитывала на то, что у населения выработается коллективный иммунитет. Он позволяет остановить распространение инфекции. При этом ученые еще не доказали, что это может помочь в случае с коронавирусом — имеющихся данных пока не достаточно для того, чтобы делать подобные утверждения.

В конце мая Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса. За одну неделю средний показатель количества летальных исходов на миллион населения достиг 5,59. Этот выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49.

По последним данным, в стране зафиксировано более 56 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Пять тысяч человек погибли.