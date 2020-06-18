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Как правильно трактовать тесты на антитела 

Екатерина Ёлкина 30 минут назад
Иммунная система человека в ответ на различные патогены, в том числе вирусы, вырабатывает специальные белки, которые называются антителами. "Рамблер" выяснил, что показывает тест на антитела к коронавирусу и как понимать его результат.
Тест на антитела показывает, попадал ли коронавирус в организм человека когда-либо раньше и насколько готов организм к повторной встрече.
Существует два способа проверки на антитела. В первом случае кровь из вены или пальца наносят на тест-систему, которая показывает результат через 30 минут. Во втором — проводится ИФА-тестирование, при котором из венозной крови выделяют сыворотку и смешивают с антигенами. Этот метод дает более точный результат, но и времени на него нужно больше.
Такие тесты показывают два вида иммуноглобулинов — IgM и IgG. Первый вырабатывается почти сразу после попадания вируса в организм и быстро исчезает, а второй появляется позже, но и "живет" в крови дольше.
При положительном результате присутствие обоих видов иммуноглобулинов говорит о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией.
Отрицательный результат показывает, что человек не болел коронавирусом или антитела пока не появились. Обычно их выработка начинается через 1-3 недели после заражение. Если анализ сдать слишком рано, результат может быть ложноотрицательным.
Тем не менее присутствие антител в крове человека не всегда говорит о том, что появился иммунитет к коронавирусу. Однако врачам такие тесты нужны для того, чтобы лучше понимать и бороться с самой болезнью.
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Коронавирус , Видео
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