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Пекин закроется из-за коронавируса 

Lenta.ru 14 минут назад
Пекин закроется из-за коронавируса
Фото: Lenta.ru
Власти Пекина решили временно закрыть город из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь, передает ТАСС.
С 19 июня будут приостановлены все пассажирские перевозки с другими регионами Китая. Те, кто уже купил билеты на эти даты, смогут вернуть деньги.
Жун Цзюнь пояснил, что пассажирские потоки и так «значительно сократились» после того, как власти Пекина стали вводить меры по предотвращению распространения коронавируса. Ранее в Китае сообщили, что риск новой эпидемии инфекции в стране очень велик. Кроме того, в Пекине не останавливается рост числа зараженных. Отмечается, что новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе.
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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