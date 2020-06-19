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Ученые обнаружили необычный симптом COVID-19 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Ученые открыли необычный симптом COVID-19
Фото: Газета.Ru
Ученые из Канады предположили, что первичным симптомом коронавируса может быть воспаление слизистой оболочки глаза, передает РИА "Новости".
В данном случае речь идет о конъюнктивите — это воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Он может появиться из-за попадания в глаз грязи, бактерий, вирусов.
Так, ученые изучили случай 29-летней пациентки, которая в марте текущего года поступила в больницу в покраснением глаза. У нее диагностировали конъюнктивит, но традиционного от него лечение не помогало.
В дальнейшем выяснилось, что женщина недавно побывала в Азии. У нее взяли тест на коронавирусную инфекцию, он дал положительный результат.
При этом, как отмечают специалисты, у нее не было привычных для коронавируса симптомов — кашля и лихорадки.
Известно, что пациентка перенесла болезнь без осложнений.
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Коронавирус , РИА Новости
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