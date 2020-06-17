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ВОЗ хочет зарезервировать дексаметазон для тяжелобольных

Русская Планетаиещё 2
5 часов назад
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что недорогой стероид дексаметазон, который может помочь спасти жизнь пациентам с COVID-19, должен быть зарезервирован для больных с тяжелыми формами болезни, которым он точно принесёт пользу.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что в результате исследований появились «зеленые побеги надежды» в борьбе с коронавирусом, отмечает Reuters.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что препарат следует применять только в серьезных случаях. Исследования показали, что дексаметазон помогает только при тяжелых стадиях болезни и не приносит пользы пациентам с легкими симптомами.
Хотя результаты тестирования дексаметазона являются предварительными, авторы исследования считают, что препарат должен немедленно стать стандартным средством для помощи тяжелобольным.
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Коронавирус,ВОЗ,Reuters
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