Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) заявила, что недорогой стероид дексаметазон, который может помочь спасти жизнь пациентам с COVID-19, должен быть зарезервирован для больных с тяжелыми формами болезни, которым он точно принесёт пользу.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что в результате исследований появились «зеленые побеги надежды» в борьбе с коронавирусом, отмечает Reuters.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что препарат следует применять только в серьезных случаях. Исследования показали, что дексаметазон помогает только при тяжелых стадиях болезни и не приносит пользы пациентам с легкими симптомами.
Хотя результаты тестирования дексаметазона являются предварительными, авторы исследования считают, что препарат должен немедленно стать стандартным средством для помощи тяжелобольным.