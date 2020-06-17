Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что в результате исследований появились «зеленые побеги надежды» в борьбе с коронавирусом, отмечает Reuters.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что препарат следует применять только в серьезных случаях. Исследования показали, что дексаметазон помогает только при тяжелых стадиях болезни и не приносит пользы пациентам с легкими симптомами.