В Израиле изобрели маску, убивающую COVID-19

Прототип выглядит как стандартная маска-респиратор N95. Спереди находится фильтрующий клапан, а сзади — эластичные резинки для крепления вокруг головы. От обычной маски изобретение отличает наличие USB-порта и внутреннего слоя из углеродных волокон.
Чтобы начать дезинфекцию, нужно подсоединить маску к источнику питания. В качестве переходника подойдет стандартное зарядное устройство для мобильного телефона. При температуре 70 градусов по Цельсию углеродные волокна начнут уничтожать вирусы.
Весь процесс займет около получаса. Надевать маску в это время нельзя.
По словам руководителя научной группы профессора Яира Эйн-Эли, главной целью исследователей было создать эффективную многоразовую защитную маску. Популярные сейчас одноразовые маски нельзя назвать ни экологичными, ни экономически выгодными, считает Эйн-Эли.
Разработчики пообещали, что стоить их маска будет лишь на $1 дороже, чем среднестатистическая одноразовая маска. В конце марта ученые подали в США патент на изобретение, а сейчас обсуждают с дистрибьюторами план по выходу на рынок.