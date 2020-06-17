В Израиле изобрели маску, убивающую COVID-19

Прототип выглядит как стандартная маска-респиратор N95. Спереди находится фильтрующий клапан, а сзади — эластичные резинки для крепления вокруг головы. От обычной маски изобретение отличает наличие USB-порта и внутреннего слоя из углеродных волокон.

Фото: RTVI RTVI

Чтобы начать дезинфекцию, нужно подсоединить маску к источнику питания. В качестве переходника подойдет стандартное зарядное устройство для мобильного телефона. При температуре 70 градусов по Цельсию углеродные волокна начнут уничтожать вирусы.

Весь процесс займет около получаса. Надевать маску в это время нельзя.

По словам руководителя научной группы профессора Яира Эйн-Эли, главной целью исследователей было создать эффективную многоразовую защитную маску. Популярные сейчас одноразовые маски нельзя назвать ни экологичными, ни экономически выгодными, считает Эйн-Эли.