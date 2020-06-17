Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Израиле изобрели защитную маску, которая убивает коронавирус

RTVI
2 часа назад
Комментарии1
Прототип выглядит как стандартная маска-респиратор N95. Спереди находится фильтрующий клапан, а сзади — эластичные резинки для крепления вокруг головы. От обычной маски изобретение отличает наличие USB-порта и внутреннего слоя из углеродных волокон.
В Израиле изобрели маску, убивающую COVID-19
Фото: RTVIRTVI
Чтобы начать дезинфекцию, нужно подсоединить маску к источнику питания. В качестве переходника подойдет стандартное зарядное устройство для мобильного телефона. При температуре 70 градусов по Цельсию углеродные волокна начнут уничтожать вирусы.
Весь процесс займет около получаса. Надевать маску в это время нельзя.
По словам руководителя научной группы профессора Яира Эйн-Эли, главной целью исследователей было создать эффективную многоразовую защитную маску. Популярные сейчас одноразовые маски нельзя назвать ни экологичными, ни экономически выгодными, считает Эйн-Эли.
Разработчики пообещали, что стоить их маска будет лишь на $1 дороже, чем среднестатистическая одноразовая маска. В конце марта ученые подали в США патент на изобретение, а сейчас обсуждают с дистрибьюторами план по выходу на рынок.
Комментарии1
Коронавирус
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress