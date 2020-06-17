Туалет назвали разносчиком коронавируса

Китайские ученые определили роль туалетов в распространении коронавирусной инфекции. Исследование было опубликовано на сайте издательства AIP Publishing.

Команда специалистов провела компьютерное моделирование, с помощью которого выяснилось, возможно ли распространение вызывающего коронавирус SARS-CoV-2 через туалеты. Выяснилось, что при смыве вода ударяется о стенки унитаза, в результате чего над ним поднимается и разносится аэрозольное облако. Так как названные частицы вируса могут оставаться активными в отходах жизнедеятельности человека, есть риск заразиться COVID-19 через посещение уборных.

В частности, потенциально содержащее частицы SARS-CoV-2 аэрозольное облако при спуске воды поднимается на высоту до одного метра и держится в воздухе более минуты. Ученые сделали вывод, что опасность общественных уборных еще выше, во многим из-за частоты использования. Также было доказано, что в туалетных комнатах с двумя и более унитазами, подключенных к одной канализации, наблюдается максимальный риск распространения смертельной инфекции.

Специалисты заключили, что самым оптимальным способом для борьбы с инфекцией является практика опускания крышки унитаза во время смыва. Ученые заметили, что во многих странах, включая США, установленные в общественных уборных унитазы не имеют крышек.