Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса, берут курс на постепенное снятие ограничений. Мир явно устал жить в режиме карантина и самоизоляции. Что происходит и какие меры принимаются в странах-лидерах по числу заражений - в материале "Рамблера".

США

Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте по числу заразившихся и скончавшихся от коронавируса. Нью-Йорк, один из эпицентров распространения инфекции, наравне с другими городами начал выходить из карантина с начала июня, несмотря на внушительные цифры. По статистическим данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано 2 137 604 случаев заражения. Скончалось почти 117 тысяч человек.

Как сообщает Associated Press, американцы сравнили количество смертей во время пандемии с потерями страны в ходе Первой мировой. По официальным данным, тогда погибло 116 516 человек.

Как сообщают американские СМИ, в третьи штатов отмечается снижение заболеваемости, еще в трети - прирост новых случаев диагнозов, еще в трети - рост показателей. Там, где заработали рестораны, заболеваемости выросла в полтора раза. Также аналитики уверены, что на фоне многочисленных погромов и протестных шествий в стране будет наблюдаться прирост случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, по данным на 17 июня ежедневная динамика по коронавирусу существенно изменилась и показала всего 2039 новых случаев, то еще накануне их было более 25 тысяч.

В Нью-Йорке открыли 15 дополнительных точек сдачи анализов, что поможет медикам в тестировании. Теперь они смогут проводить тесты для 35 тысяч человек ежедневно.

Бразилия

В Бразилии, по данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии зарегистрировано 923 189 человек, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Также в стране 45 241 смертей от COVID-19.

Президент Бразилии Жаир Болсонару называл COVID-19 "легким гриппом" и призывал граждан не уделять инфекции слишком много внимания. На один из митингов, проходящих в стране в разгар пандемии, Болсонару приехал без масок и перчаток, а потом сел на коня и проехался в толпе, пожимая руки окружающим.

Эксперты говорят, что успехи Бразилии в лечении СПИДа и лихорадки Зика обнадеживали их, но оказалось, что страна и не планирует принимать пандемию всерьез. Сам Болсонару не хотел вводить карантинные меры и призвал выйти из локдауна, как только это станет возможным. В конце мая в стране заработали спортзалы и салоны красоты. В начале июня начался первый этап выхода из карантина - открылись магазины розницы, на пляжах и в парках разрешили заниматься спортом, гостиницы работают, но с ограничениями.

Результат не заставил себя долго ждать - за минувшие сутки Бразилия побила очередной антирекорд и показала 34 918 новых случаев заражения коронавирусом.

В Бразилии за минувшие сутки, согласно официальным данным, обнаружены рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране уже 45 241 умерших во время пандемии.

Франция