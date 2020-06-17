Открыто новое средство против коронавируса 

Ученые Университета Мэриленда в США определили смесь антител, которая может стать новым эффективным средством антивирусной терапии против коронавируса SARS-CoV-2. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи выяснили, какие антитела способны связываться с S-белком на поверхности коронавируса. Известно, что этот белок играет ключевую роль в проникновении вируса в клетку, позволяя патогену связываться с рецептором ACE2, принадлежащим самой клетке. Всего было оценено несколько тысяч антител человека, выделенных из плазмы выздоровевших от COVID-19 людей. Некоторые антитела были получены от генетически модифицированных мышей, организм которых синтезировал человеческие антитела при заражении коронавирусом.

Ученые определили четыре наиболее сильных в нейтрализации коронавируса антитела, два из которых пригодны для создания самой эффективной смеси. Этот коктейль в настоящее время тестируется в клиническом испытании с участием людей как в качестве средства лечения пациентов с COVID-19, так и для профилактики заболевания у тех, кто подвергается высокому риску заражения.