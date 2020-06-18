Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

Lenta.ruиещё 7
4 часа назад
Комментарии
Основные симптомы коронавируса у детей — лихорадка, диарея и рвота. Их назвали ученые, проведя исследование в четырех больницах Западного Китая. Результаты их работы опубликованы в издании PLoS Medicine.
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев. Кроме того, у 62 процентов инфицированных детей обнаружили сильный кашель, а еще у 12 процентов — диарею и рвоту. Ученые отмечают, что проблемы с легкими у несовершеннолетних проявляются позднее.
Ранее у многих детей, больных коронавирусом, обнаруживали множественные воспаления. По мнению врачей, этот симптом напомнил болезнь Кавасаки. Позднее было доказано, что на фоне COVID-19 у детей может развиваться смертельно опасный цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма.
Комментарии
Коронавирус,Новости
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress