Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев. Кроме того, у 62 процентов инфицированных детей обнаружили сильный кашель, а еще у 12 процентов — диарею и рвоту. Ученые отмечают, что проблемы с легкими у несовершеннолетних проявляются позднее.