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Коронавирус научились диагностировать без тестов 

Lenta.ru 5 часов назад
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Фото: Lenta.ru
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом. Препринт исследования был опубликован в журнале Chest.
В рамках изучения проблемы специалистами был проведен анализ историй болезни порядка 12 тысяч пациентов с COVID-19. На основании исследования были выделены закономерности, объясняющие методы эффективной защиты от коронавируса. Медики выявили 16 препаратов и три комбинации лекарственных средств, которые могут использоваться при лечении и профилактике коронавируса.
«Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19»,
— рассказал возглавляющий исследование доктор Майкл Каттан.
Также оказалось, что получившие пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа имеют более высокий риск заражения, чем не прошедшие вакцинацию люди. Специалисты подчеркнули, что их выводы нуждаются в дополнительной проверке.
«Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса»,
— заметил Каттан.
Ученый рассказал о нескольких «интересных» корреляций, которые, однако, не дают причинно-следственных связей и нуждаются в апробации.
Также специалисты частной клиники создали онлайн-калькулятор, который может спрогнозировать вероятность заболевания COVID-19. Инструмент работает на основе данных о человеке, включающие возраст, пол, этническую принадлежность, наличие или отсутствия хронических заболеваний, регион проживания.
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