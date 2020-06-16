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Повышенную смертность небелого населения от коронавируса связали с расизмом 

Lenta.ru 1 час назад
Смертность небелого населения от COVID-19 объяснили
Фото: AP
Повышенные риски заражения и уровень смертности от коронавируса среди небелого населения Великобритании связаны с системными проявлениями расизма в стране и враждебной по отношению к иммигрантам средой. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного по заказу британского министерства здравоохранения, сообщает Daily Mail.
Как отмечается в отчете, жители Великобритании африканского, азиатского, индийского или пакистанского происхождения зачастую оказываются гораздо беднее белого населения.
На протяжении многих десятилетий они получают более низкооплачиваемую работу из-за того, что британские работодатели не признают их дипломы и опыт работы, полученные в других странах, а также их-за отсутствия полезных связей или просто наличия акцента. В результате они не могут позволить себя вести здоровый образ жизни: им приходится покупать более дешевые продукты, в том числе полуфабрикаты, исключать из своего рациона дорогие фрукты и овощи и отказываться от покупки абонемента в фитнес-клуб.
В связи с этим представители этнических меньшинств чаще страдают от диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. При этом они реже обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания, что особенно критично в случае с коронавирусом, поскольку опасаются столкнуться с враждебностью. Во многом это объясняется агрессивным отношением к иммигрантам и беженцам со стороны властей, которое приводит к предвзятому отношению даже к тем представителям этнических меньшинств, которые родились в Великобритании.
Кроме того, как указывается в исследовании, именно представители небелого населения зачастую занимаются работой, которая связана с частыми контактами с людьми.
В результате риск заразиться коронавирусом среди них гораздо выше.
Как говорится в исследовании, все эти факторы приводят к тому, что уровень смертности среди представителей этнических меньшинств в Великобритании также гораздо выше, чем среди представителей белого населения. Так, на 100 тысяч белого населения приходится всего 36 летальных случаев среди женщин и 70 среди мужчин, в то время как на 100 тысяч жителей азиатского происхождения — 78 и 163 смерти соответственно, на 100 тысяч черного населения — 119 и 257 летальных исходов, а на 100 тысяч представителей других этнических групп — 234 и 427 случаев.
Ранее в июне американские исследователи проанализировали показатели смертности от коронавируса среди различных категорий населения США и выявили, что афроамериканцы умирают от инфекции почти в 2,5 раза чаще, чем белые граждане страны. При этом в некоторых штатах показатели еще хуже — например, в Канзасе смертность среди афроамериканцев выше в семь раз.
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