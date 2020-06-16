Подхвативший COVID-19 слабоумный врач заразил самолет

Бывший хирург, заразившийся коронавирусом, отправился в Лос-Анджелес на самолете и распространил заболевание среди попутчиков. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 69-летний врач страдал от слабоумия и направлялся в специальный центр по уходу за такими пациентами Silverado Beverly Place. Перед полетом он лечился от коронавируса в клинике в Нью-Йорке и был выписан оттуда, однако спустя 11 дней после прибытия в Лос-Анджелес мужчина повторно сдал тест и получил положительный результат.

Сотрудники Silverado признались, что хирург не сразу был изолирован от других постояльцев центра, несмотря на наличие симптомов заболевания — кашля и сильного жара.

Позже стало известно, что 50 пациентов и работников Silverado также подхватили коронавирус, а одна из медсестер скончалась в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, отмечается, что на борту лайнера, в котором перемещался зараженный мужчина, было 49 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не предупредил их о том, что они летят с переносчиком инфекции.

Ранее в июне ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев оценил риск заразиться респираторными инфекциями в самолете. По его словам, необходимо либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо летать в масках, поскольку это реальный путь заражения.