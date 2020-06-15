Сколько случаев заражения предотвратил карантин 

Ученые Калифорнийского университета в Беркли провели исследование с целью подсчитать количество случаев заражения, которые предотвратил карантин. Работа специалистов опубликована в журнале Nature.

Исследование затронуло действия властей в Китае, США, Южной Корее, Италии, Франции и Иране. Ученые изучали введенные в том или ином государстве меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Согласно оценке специалистов, карантин в Китае позволил избежать инфицирования 37 млн человек, в Южной Корее — 11,5 млн, в Иране — 5 млн, в США — 4,8 млн, в Италии — 2,1 млн и во Франции — 1,4 млн Ученые также не отрицают, что упущено достаточно большое количество неучтенных случаев, включая которые можно говорить о 530 млн случаев, из которых 285 млн приходились бы на Китай, 60 млн — на США, 49 млн — на Италию.