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Российский врач развенчал связанный с коронавирусом миф о курении 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Врач развенчал связанный с COVID-19 миф о курении
Фото: Lenta.ru
Информация о том, что резкий отказ от курения в случае заболевания легких, в том числе при коронавирусной инфекции, может быть опасным, является мифом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.
«Существовало некое предвзятое и ошибочное мнение, что заядлому курильщику нельзя бросать курить сразу, независимо от ситуации, — отметил врач. — Это было связано с тем, что легкие и бронхи курящего человека привыкают к сверхактивному стимулу, и его отсутствие становится потом недостаточным для хоть какого-то удовлетворительного функционирования легких. Очень многие курильщики, которые курили много и долго, начинают жаловаться, что хуже отходит мокрота, более тяжело дышится».
Однако, по словам Пальмана, это заблуждение развенчали.
«Для тех, достаточно давних времен, когда лекарственные наши возможности здорово отличались от современных, может быть, это и играло какую-то роль — не отказываться от курения сразу, а делать это постепенно, — сказал он. — На сегодняшний день позиция медицины такова: бросать курить надо единомоментно».
По словам врача, даже если курильщик почувствует себя хуже после отказа от никотина, медики помогут ему лекарствами.
«Если коронавирус станет для человека той последней каплей, которая его подвинет к мысли, что надо бросить курить, то хоть какая-то польза будет от этого события»,
— добавил Пальман.
За последние сутки в России выявлено 8246 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии COVID–19 был подтвержден у 537 210 россиян.
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Коронавирус , Радиостанция "Говорит Москва"
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