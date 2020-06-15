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Малышева объяснила влияние медицинской маски на появление прыщей 

Lenta.ru и ещё 6 7 часов назад
Малышева объяснила, как маска провоцирует прыщи
Фото: Lenta.ru
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, как ношение медицинской маски может повлиять на появление прыщей. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, она рассказала, что эта проблема настолько взволновала людей, что для нее придумали специальный термин — «маскне».
Малышева провела эксперимент и продемонстрировала, как ношение маски влияет на появление акне.
«Когда вы надеваете маску, первое и самое главное, что вы делаете, это выдыхаете туда воздух, слюни, сопли, все, что у вас есть. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага», —
объяснила врач.
По ее словам, через час маска становится влажной и превращается в угрозу распространения инфекции и угрозу «для лица». Чтобы избежать ее, она порекомендовала чаще менять маску и посоветовала обязательно умываться не менее двух раз в день. Малышева напомнила, что маски нужно обязательно носить в людных местах, где нельзя соблюдать социальную дистанцию.
«Можно все сваливать на маски, но глобально дело сводится к чистоте и к инфекции»,
— резюмировала доктор медицинских наук. Малышева отметила, что в последнее время было доказано, что никакая еда не влияет на появление прыщей. Вопросы у врачей вызывает только молоко, которое производят коровы, получающие гормоны. Однако врач заверила, что в России «молоко хорошее».
Ранее Малышева опровергла информацию о том, что коронавирусом возможно заразиться через поверхности. Она заявила, за время всей вспышки не было обнаружено ни одного заразившегося таким путем, и призвала подписчиков не бояться.
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Коронавирус , Елена Малышева
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