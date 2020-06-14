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Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека 

Lenta.ru 17 минут назад
Врач описал действие COVID-19 на все органы
Фото: Lenta.ru
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам медика, болезнь является симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма на воспаление, и такой процесс не может происходить изолированно — изменения фиксируются во всем организме в целом.
«Находки в разных органах объясняются еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего. (…) В Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения в множестве органов», — подчеркнул Купрейчик.
Он считает, что по легким человека наносится «первый и серьезный удар», так как в них — множество рецепторов, к которым, спускаясь по дыхательным путям, прикрепляется вирус.
7 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Медик указал на то, что даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».
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Коронавирус , Евгений Комаровский , Московский комсомолец
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