Врач описал действие COVID-19 на все органы

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам медика, болезнь является симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма на воспаление, и такой процесс не может происходить изолированно — изменения фиксируются во всем организме в целом.

«Находки в разных органах объясняются еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего. (…) В Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения в множестве органов», — подчеркнул Купрейчик.

Он считает, что по легким человека наносится «первый и серьезный удар», так как в них — множество рецепторов, к которым, спускаясь по дыхательным путям, прикрепляется вирус.